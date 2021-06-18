Уровень воды в Керчи составляет от 40 до 80 см

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Уровень воды в городе Керчь, где накануне из-за дождей произошли сильные подтопления, на данный момент составляет от 40 до 80 сантиметров. В зоне подтопления остаются около 1,7 тыс. человек, сообщается в Telegram-канале "Официальный Крым".

"Уровень воды на данный момент в Керчи составляет от 40 до 80 см. Количество населения, попавшего в зону подтопления, составляет 1 700 человек. Проведена эвакуация 1 387 человек, из них 238 детей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью восстановили водоснабжение, частично отключенными от электроснабжения остается Керчь и Ленинский район.

Всего в ликвидации последствий задействовали 305 человек, 57 единиц техники, 11 плавсредств.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба.

В четверг ГУ МЧС по республике сообщило, что порядка 900 человек эвакуировали на востоке Крыма, где после ливней подтоплены более 300 домов.