В Петербурге неизвестные обокрали пенсионерку, представившись врачами-вирусологами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Двое неизвестных в белых халатах и медицинских масках, представившись вирусологами, проникли в квартиру 78-летней жительницы Колпинского района Санкт-Петербурга и украли оттуда деньги и ценности на 1,5 млн рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Женщине позвонили в дверь неизвестные в белых халатах и масках, сообщили, что они якобы врачи-вирусологи. После их визита она не нашла деньги (1,3 млн рублей) и ювелирные изделия еще более чем на 200 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что пожилой женщине злоумышленники сказали, что они должны осмотреть жилье на предмет безопасности в пандемию коронавируса. Женщина поверила им и впустила в дом.

По его словам, инцидент произошел в четверг днем в многоквартирном доме в Колпинском районе города, сообщить о нем женщина решила в ночь на пятницу.

Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.