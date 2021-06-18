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Мигранты устроили конфликт со стрельбой в центре Москвы

Никто не пострадал

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Шестеро мигрантов из Киргизии устроили между собой конфликт в центре Москвы со стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне на Ольховской улице между группой граждан Киргизии численностью примерно шесть человек произошел конфликт. В ходе него один из участников выстрелил из травматического пистолета в землю. Никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

После этого они сели в машину и уехали. Полиция начала доследственную проверку.

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