Мигранты устроили конфликт со стрельбой в центре Москвы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Шестеро мигрантов из Киргизии устроили между собой конфликт в центре Москвы со стрельбой из травматического пистолета. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Накануне на Ольховской улице между группой граждан Киргизии численностью примерно шесть человек произошел конфликт. В ходе него один из участников выстрелил из травматического пистолета в землю. Никто не пострадал", - рассказал собеседник агентства.

После этого они сели в машину и уехали. Полиция начала доследственную проверку.