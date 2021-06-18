В Ялте из-за дождя приостановили движение троллейбусов и двух маршрутов автобусов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Ялты сообщили о приостановке движения всех троллейбусов и автобусов по двум маршрутам из-за подтопления улиц города в результате ливней.

"В настоящее время в связи со сложными погодными условиями временно приостановлено движение на маршрутах 138 и 29А, также всех троллейбусов", - говорится в сообщении на странице администрации города в Facebook.

В соцсетях жители Ялты публикуют видеозаписи бегущих по улицам курортного города потоков воды, которые сносят припаркованные автомобили. Дождь на Южном берегу Крыма пока не прекратился.

Мэр Ялты Янина Павленко ранее сообщила о сошедшем на дорогу в Алупке селе. Также в городе возможны перебои с электроснабжением из-за подтопления хозяйственной зоны.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируют на востоке полуострова, в частности, в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. В пятницу в Крыму также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.