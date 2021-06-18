В Приамурье вахтовый автомобиль упал в ручей

ТАСС, 18 июня. Вахтовый автомобиль опрокинулся в пятницу при пересечении вброд ручья в Приамурье, четыре человека пропали, сообщил заместитель начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по Амурской области Сергей Чебарев.

"В пятницу в 13:40 в дежурную часть МО МВД России "Тындинский" поступило сообщение о том, что на 7-м км дороги Олекма - Хани при переезде вброд ручья Хайнхаан опрокинулся вахтовый автомобиль "Урал" под управлением мужчины 1961 года рождения. В транспортном средстве находилось восемь человек. В настоящее время четверо граждан считаются пропавшими без вести, в том числе и водитель автомобиля", - сообщил Чебарев.

Он уточнил, что инцидент произошел в труднодоступном месте. Ведутся поисковые мероприятия.