Суд в Адыгее приговорил адвоката к 7,5 года колонии по делу о взятке в 2 млн рублей

МАЙКОП, 18 июня. /ТАСС/. Суд в Адыгее приговорил краснодарского адвоката к 7,5 года колонии общего режима за посредничество в передаче взятки в размере 2 млн рублей проводившему расследование уголовного дела следователю УФСБ России по республике, сообщила в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

Ранее сообщалось, что адвокат Краснодарской краевой коллегии адвокатов в апреле 2019 года была арестована в Адыгее за посредничество в даче взятки на сумму 2 млн рублей, возбуждено уголовное дело.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жительницы Краснодара. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере"). Приговором суда осужденной назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Уголовное дело было возбуждено и расследовано по материалам, поступившим из УФСБ России по Республики Адыгея. Следствием и судом установлено, что адвокат осуществляла защиту мужчины, обвиняемого органами следствия в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), подзащитный был арестован. Для смягчения меры пресечения адвокат вместе с его супругой решили передать следователю УФСБ России по Республике Адыгея, проводившему расследование уголовного дела, взятку в размере 2 млн рублей, уточнили в пресс-службе.

"В последующем супруга обвиняемого мужчины передала адвокату денежные средства в указанной сумме, которые та 1 марта 2019 года в Майкопе передала следователю. Передача денежных средств проходила в рамках оперативного эксперимента, проводимого сотрудниками УФСБ России по Республике Адыгея, в ходе которого женщина была задержана", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Государственное обвинение в суде поддерживала прокуратура города Майкоп. Приговор суда в законную силу не вступил.