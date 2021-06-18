Суд в Петербурге отправил на принудительное лечение депутата после убийства жены

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Зеленогорский районный суд Санкт-Петербурга освободил от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение муниципального депутата Игоря Шокина, задержанного в прошлом году после убийства супруги, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Суд освободил Шокина от уголовной ответственности, применив к нему принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.

В сентябре прошлого года в Главном следственном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу сообщали, что в поселке Комарово было обнаружено тело 61-летней женщины с признаками насильственной смерти. Позже следователи совместно с полицейскими главка МВД по Петербургу и Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве, им оказался супруг убитой. Имя задержанного в ведомствах не раскрыли.

Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что задержанным является Игорь Шокин. Источник в органах власти города подтвердил ТАСС, что Шокин являлся муниципальным депутатом поселка Комарово. После задержания мужчину доставили в больницу, а затем по решению суда его заключили в СИЗО. Заседание суда по избранию меры пресечения тогда прошло в медучреждении.