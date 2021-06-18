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Число пострадавших в ДТП с автобусами в Петербурге выросло до семи

По данным источника в экстренных службах, на перекрестке улицы Варшавской и Ленинского проспекта столкнулись автобусы 246-го и 130-го маршрутов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Число пострадавших при столкновении двух рейсовых автобусов в Санкт-Петербурге выросло до семи человек, в их числе один ребенок. Всех направили в стационары, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе городской станции скорой помощи.

"Семеро пострадавших в состоянии средней степени тяжести, один из них ребенок. Все доставлены в стационары", - рассказала собеседница агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что в пятницу на перекрестке улицы Варшавской и Ленинского проспекта в Санкт-Петербурге столкнулись два городских рейсовых автобуса 246-го и 130-го маршрутов. По данным источника, в аварии пострадали шесть человек. Обстоятельства ДТП выясняются.

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