В Москве задержали завкафедрой в РАНХиГС Корищенко и его предполагаемого сообщника

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следователи задержали в Москве заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко, а также бизнесмена Максима Пальчуна, которым официально предъявлено обвинение в особо крупной растрате. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в правоохранительных органах.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов были задержаны Константин Николаевич Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Игоревич Пальчун. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), с ними ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении каждого фигуранта уголовного дела", - рассказал собеседник агентства.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.

Санкция статьи, вменяемой фигурантам уголовного дела о растрате, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, следователи просят отправить обвиняемых в СИЗО, задержанные в суд пока не доставлены. Дело расследует Следственный департамент МВД России. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Корищенко - российский финансист. С 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.