В Ялте ввели режим ЧС из-за подтоплений

Власти города обратились за помощью к командующему Черноморским флотом в эвакуации жителей

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Режим ЧС введен в пятницу в Ялте в связи с подтоплениями, вызванными сильными дождями. Проводится эвакуация жителей, сообщила журналистам глава городской администрации Янина Павленко.

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"В настоящий момент в Ялте объявлен режим "чрезвычайная ситуация". Реки вышли из берегов. Подтапливается центральная часть города. Проводим эвакуацию людей", - сказала Павленко. По ее словам, количество выпавших за 11 часов осадков составляет более 90 мм. "Вышли из берегов две реки, проходящие через центр города. В настоящий момент нами полностью перекрыт въезд в город, поскольку ситуация такая, что сейчас неконтролируемый поток воды сносит машины, сносит людей, жертв нет", - сказала Павленко. Она призвала руководителей предприятий, не относящихся к категории непрерывного цикла производства, отпустить сотрудников домой.

На сайте администрации Ялты в Facebook говорится, что власти объявили сбор одежды и обуви для пострадавших от подтоплений, на территории муниципального образования развернуто три пункта обогрева. В местных сообществах в соцсетях пользователи публикуют фото и видео с улиц Ялты, на которых видно, что вода достигает капота автомобилей или переворачивает их. Ранее сообщалось, что в городе ограничено движение общественного транспорта. Также власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города, который оказался подтоплен. "Центр города перекрыт полностью. Мы закрыли в районе "Октября" (кинотеатра - прим. ТАСС) въезд в город. Чтобы на трассе не было пробок и расчищать сели, которые сходят, мы направили туда совместно с "Автодором" и крупными строительными компаниями технику, чтобы расчищать дороги", - сказала Павленко.

В Ялте жесть — за шесть часов выпала месячная норма осадков. pic.twitter.com/DKCMEXsUIz — Рустем Адагамов (@adagamov) June 18, 2021

В город направлены дополнительные помпы для откачки воды, все коммунальные службы работают в режиме ЧС, отметила она. При этом в школах города продолжаются ЕГЭ. "Ситуация под контролем, детей будем вывозить военной техникой. В настоящее время нам оказывает Росгвардия помощь в предоставлении военной техники, а также я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом [Игорю Осипову], и нам выделяют еще военную технику, чтобы курсировали по региону и собирали мокрых людей для доставки в пункты обогрева", - рассказала глава администрации. По ее словам, вода подошла уже на пять метров к зданию администрации города. "В ручном режиме мы отключаем электроэнергию в тех местах, где возможно замыкание, таких улиц, к сожалению, очень много. <…> Все службы на местах, будут работать столько, сколько понадобится, чтобы решить все проблемы, которые возникли в городе", - добавила Павленко.

️Крым, Россия. Ялта в июне 2021 г. А ведь это чья-то машина и чье-то горе. Начало сезона трагичное. pic.twitter.com/QyzOaV1ruq — ★★ (@krotrus) June 18, 2021

Власти Ялты сообщили о приостановке движения всех троллейбусов и части автобусов из-за подтопления улиц города в результате ливней. "С 10:00 приостановлено движение на маршрутах № 12, 18, 20, 107, 128, 133, 142, 138 и 29-А, 100", - сообщается на сайте мэрии Ялты.

Ялта сегодня больше похожа на японский город после цунами pic.twitter.com/54sLGdxbdf — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) June 18, 2021