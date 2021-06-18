СМИ: в Хитроу у прибывшего из Москвы Boeing 787 подломилась стойка шасси

ЛОНДОН, 18 июня. /ТАСС/. Передняя опора шасси грузового самолета Boeing 787 Dreamliner подломилась в пятницу в аэропорту Хитроу. Об этом сообщил информационный портал Airlive.

По его информации, инцидент произошел с самолетом авиакомпании British Airways, который 16 июня совершил рейс из Москвы под номером BA881.

На сайте портала размещена фотография лайнера, который находится на территории аэропорта с подломленной передней стойкой.

В British Airways корреспонденту ТАСС сообщили, что в момент инцидента самолет был без пассажиров, и отметили, что речь идет о грузовом Boeing. "Грузовой самолет был поврежден, пока находился на стоянке. Так как судно было грузовым, пассажиров на его борту не было. Безопасность всегда является нашим наивысшим приоритетом, и мы расследуем этот вопрос", - прокомментировали ТАСС инцидент в авиакомпании.

British Airways не смогла оперативно подтвердить, что ранее этот борт прибыл из Москвы.