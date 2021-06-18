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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Прекращение дождя в Ялте прогнозируется около 16 часов в пятницу

Ранее в Ялте ввели режим ЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели ожидают, что приведший к подтоплению улиц Ялты ливень прекратится около 16:00 в пятницу, сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Крыму Дмитрий Коваленко.

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"Ситуация находится под контролем, пока что [не критическая]. Вода уходит. <...> По прогнозу, до 15:00 - 16:00 будут осадки в виде дождя", - сказал Коваленко.

Он добавил, что дополнительно в Ялту направили аэромобильную группировку ГУ МЧС по Крыму - 37 человек, восемь мотопомп и шесть единиц техники.

В пятницу в Крыму действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 метров в секунду. В Ялте ввели режим ЧС.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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