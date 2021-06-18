Финансиста Корищенко задержали по делу о хищении 3,2 млрд рублей Инвестбанка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Бывший заместитель председателя ЦБ РФ Константин Корищенко, ныне занимающий должность завкафедрой в РАНХиГС, задержан в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По данным следствия, Корищенко и бизнесмен Максим Пальчун являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка", - сказал собеседник агентства. Других подробностей дела источник не привел.

Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун задержаны, им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере), с ними ведутся следственные действия, по результатам которых будет принято процессуальное решение в отношении каждого фигуранта уголовного дела, рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.

Санкция статьи, вменяемой фигурантам уголовного дела о растрате, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей. Как уточнили ТАСС в пресс-службе Тверского суда Москвы, следователи просят отправить обвиняемых в СИЗО, задержанные в суд пока не доставлены. Дело расследует Следственный департамент МВД России. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.

Корищенко с 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.