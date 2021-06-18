В Ялте без света остались 2,7 тыс. человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Около 2,7 тыс. потребителей остались без электроснабжения в Ялте после сильных ливней. Обесточено 80 трансформаторных подстанций и две линии электропередачи, сообщается в пятницу на сайте предприятия "Крымэнерго".

"В Большой Ялте непогода (сильные ливни) привела к технологическим нарушениям в сетях. По состоянию на 12:00 18 июня, обесточено 80 трансформаторных подстанций и 2 линии электропередачи 6-10 кВт, всего без электроснабжения около 2,7 тыс. потребителей", - говорится в сообщении.

В работах по ликвидации последствий непогоды задействованы 83 бригады энергетиков, привлечены 93 единицы специальной техники.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов, при этом вероятность выпадения осадков еще сохраняется. В городе введен режим ЧС. Кроме того, режим ЧС регионального масштаба введен в Керчи и Ленинском районе.