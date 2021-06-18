Крым запросит помощь федерального центра для компенсации ущерба от ливней

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма обратятся в федеральный центр за помощью для компенсации ущерба жителям подтопленных городов и районов, сообщил в пятницу журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"После того, как будет определен размер ущерба, докладываюсь лично главе государства. Будем просить, скорее всего, финансовой помощи", - сказал Аксенов.

По словам главы региона, некоторые районы Керчи по-прежнему остаются подтопленными. Сотрудники МЧС продолжают откачивать воду во дворах. Наиболее пострадали жилые дома, находившиеся в низинах. В настоящее время власти готовят порядок возмещения ущерба.

При этом Аксенов отметил, что из-за сильных ливней водохранилища Крыма, обмелевшие из-за засухи, пополнились. По его словам, это позволит частично решить проблему с водоснабжением региона.

"Мы за несколько дней получили большой объем воды в водохранилища. Загорское водохранилище получило почти миллион кубометров воды за сутки, и каждый день будут притоки, и будет прибавляться. Возможно, уйдет проблема с подачей воды", - сказал Аксенов.

Об оценке работы чиновников во время ЧП

Глава региона также добавил, что власти республики дадут оценку работе местного самоуправления в пострадавших от подтопления городах и районах.

"Подворовой обход будет. Потом будет дана оценка органам власти", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос одного из местных жителей о сложностях, которые испытывают жители Керчи, желающие попасть на прием главы администрации. Глава региона отметил, что теперь это сделать станет легче.

Аксенов уточнил, что ситуация в Керчи остается сложной. "Часть людей вплавь еще добирается. Воды там еще больше метра точно", - сообщил он.