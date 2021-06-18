Первого проректора Сыктывкарского госуниверситета арестовали по обвинению в хищении

СЫКТЫВКАР, 18 июня. /ТАСС/. Сыктывкарский городской суд выдал санкцию на заключение под стражу первого проректора Сыктывкарского госуниверситета имени Питирима Сорокина Ольги Кушнир. Она обвиняется в хищении бюджетных средств в крупном размере и использовании служебных полномочий, что повлекло необоснованное выделение из федерального бюджета более 1 млн рублей, говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Сыктывкарским городским судом в отношении Кушнир О.Н. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, то есть по 13 августа 2021 года включительно", - говорится в сообщении.

По данным суда, первый проректор обвиняется в использовании служебных полномочий вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия в виде необоснованного выделения из федерального бюджета более 1 млн рублей (ч. 3 ст. 285 УК РФ), и в хищении вверенных бюджетных средств в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). При избрании меры пресечения была учтена характеристика личности и обстоятельства совершения инкриминируемых преступлений, добавили в суде.

Как уточнили ТАСС в суде, дело первого проректора связано с другим уголовным делом, возбужденным в феврале этого года по итогам проверки в университете. В вузе нашли фиктивных студентов, которых оформляли, чтобы заполнить бюджетные места, на них выделялось федеральное финансирование. Однако в университете они никогда не учились, впоследствии отчислялись. В феврале было известно о трех подозреваемых сотрудницах университета, их задержали, но затем отпустили на свободу с рядом ограничений. В мае по этому делу была арестована на два месяца секретарь приемной комиссии вуза.