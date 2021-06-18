Паводок почти отрезал от внешнего мира два района Забайкалья

ТАСС, 18 июня. Два района Забайкальского края, Газимуро-Заводской и Шелопугинский, оказались почти полностью отрезаны от внешнего мира из-за паводка, который нарушил транспортное сообщение. Людей, оставшихся на дороге, эвакуируют вертолетом, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"На данном этапе эти два района практически полностью отрезаны от внешнего мира. Сейчас работает вертолет МЧС, который эвакуирует людей, оставшихся на дороге. Развернуты пункты временного размещения, в местах подтопления люди эвакуированы или к родственникам, или в эти пункты. Организовано питание", - процитировала пресс-служба зампреда правительства края Андрея Гурулева.

Продукты в отрезанные населенные пункты будут доставлять вертолетом. "Последние мосты по направлению в Калдагу смыло, эту дорогу придется строить практически заново", - уточнил Гурулев. К восстановительным работам приступят, когда вода начнет уходить. Жителям, чьи дома и придомовые территории затоплены, возместят ущерб.

По данным регионального главка МЧС, паводковая обстановка остается напряженной на территории Газимуро-Заводского, Нерчинско-Заводского, Шелопугинского, Балейского районов. В девяти населенных пунктах оказались подтопленными 39 жилых домов, 19 человек размещены у родственников, подтоплены 199 приусадебных участков, разрушены семь деревянных мостов, частично подтоплены шесть участков автодорог общей протяженностью 6 км 130 м. "На ближайшие двое суток синоптики прогнозируют продолжение выпадения осадков и подъемы уровня воды. По возможным зонам подтоплений разработаны модели, доведены до глав муниципальных образований. Организовано оповещение населения. Развернуты пункты временного размещения", - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Ранее в пятницу из-за осложнившейся паводковой обстановки в восьми муниципалитетах края был введен режим ЧС. В регионе запущена горячая линия, с помощью которой жители Забайкалья могут получить информацию по паводковой обстановке в крае, рекомендации в случае подтоплений, помощь психологов.