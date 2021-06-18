В Ялте подтопило около 90 домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Около 90 частных и многоквартирных домов подтоплены после продолжительных ливней в Ялте, спасатели эвакуировали 49 человек, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"В результате комплекса опасных метеоявлений в оперативную диспетчерскую службу ЦУКС поступила информация о том, что в результате сильных дождей зарегистрировано 87 фактов подтоплений: в 63-х частных домовладениях по ул. Кирова, ул. Ломоносова, ул. Боткинская, ул. Вергасова. ул. Московская. Также подтоплены подвальные помещения 24-х жилых многоквартирных домов по ул. Киевская, ул. Кривошты, ул. Вергасова. На базе гостиницы "Авангард" развернут пункт временного размещения, в котором находятся 52 человека, из них девять детей. Сотрудниками МЧС России проведена эвакуации 49 человек, из них девять детей", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что "в связи со сходом дождевой воды произошел подмыв опоры системы газоснабжения среднего давления". "Без газоснабжения осталось 60 абонентов, социально значимых объектов - нет. Привлечена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Республике Крым, а также силы и средства местных пожарно-спасательных гарнизонов", - сообщается на сайте.

Уточняется, что всего в ликвидации последствий подтоплений задействована группировка сил и средств - 480 человек и 48 единиц техники.

"В сжатые сроки были мобилизованы все силы профильных служб полиции для оказания содействия сотрудникам экстренных служб, по охране общественного порядка, регулированию дорожного движения, а также обеспечению безопасности имущества граждан в г. Керчи, Ялте и Ленинском районе Крыма. За минувшие сутки жертв среди населения не допущено", - говорится в сообщении на сайте МВД по Крыму.

Отмечается, что "в населенных пунктах, пострадавших от стихии, уже в настоящее время организована работа по восстановлению документов граждан, утраченных или пришедших в негодность, оформленных органами внутренних дел". "При этом в связи с введением в отдельных территориях режима ЧС госпошлина за восстановление таких документов взиматься не будет", - сообщается на сайте.