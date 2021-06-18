Информация о минировании рынка "Садовод" в Москве оказалась ложной

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва одного из крупнейших рынков в Москве "Садовод" оказалось ложным. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее поступило сообщение о том, что рынок "Садовод" на 14-м км МКАД заминирован. Специалисты проводили проверку. "Проверка в данный момент завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Рынок "Садовод" занимает площадь более 40 га.