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Информация о минировании рынка "Садовод" в Москве оказалась ложной

Специалисты не обнаружили взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Анонимное сообщение с угрозой взрыва одного из крупнейших рынков в Москве "Садовод" оказалось ложным. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

Ранее поступило сообщение о том, что рынок "Садовод" на 14-м км МКАД заминирован. Специалисты проводили проверку. "Проверка в данный момент завершена. Взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества обнаружены не были. Информация о минировании ложная", - сказал собеседник агентства.

Рынок "Садовод" занимает площадь более 40 га.

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