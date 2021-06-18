Власти Ялты сообщили, что подобных нынешнему подтоплений не было более полувека

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Количество осадков, сопоставимое с нынешним, и подобный разлив рек не наблюдали в Ялте с 1965 года, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

"Последний раз такое количество осадков и разлив рек были, по словам очевидцев, в 1965 году", - сказала Павленко.

Она отметила, что сейчас подтоплены центральная и хозяйственная части города.

По словам Янины Павленко, сильные дожди и выход из берегов двух рек в Ялте не угрожают проживающим в гостиницах курорта туристам.

"Две реки у нас, вдоль русел идет конкретное подтопление. Людей эвакуируем, работают военные, все службы Республики Крым. В гостиницах нашим туристам в средствах размещения ничего не угрожает. На месте работает вместе со мной министр курортов и туризма, глава республики держит на личном контроле - постоянно отзваниваюсь и докладываю о ситуации, несмотря на то, что он в Керчи. И приехал руководить штабом вице-премьер Игорь Николаевич Михайличенко", - сказала она.

Павленко сообщила, что эвакуированных людей помогает размещать и местный бизнес. "Жертв нет. Затронуло, конечно, абсолютно все. Но пока рано говорить о масштабе и размере ущерба, дождь еще идет, но самое главное, что нет жертв", - сказала Павленко.