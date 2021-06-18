Суд вновь поместил под стражу подозреваемого в мошенничестве журналиста из Астрахани

АСТРАХАНЬ, 18 июня. /ТАСС/. Астраханский областной суд в пятницу вновь поместил под стражу подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере астраханского журналиста Игоря Белякова, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

В марте журналиста задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ при неисполнении контрактов на спортивную тематику с бюджетной спортивной организацией на сумму около 4 млн рублей. Кировский районный суд Астрахани по ходатайству следствия арестовал Белякова, затем по ходатайству адвоката суд заменил меру пресечения на домашний арест. 11 июня Беляков был вновь помещен в СИЗО из-за выявленных нарушений нахождения под домашним арестом.

"Избрана мера пресечения - заключение под стражу на 17 дней - до 28 июня 2021 года", - сказала судья.

Беляков - астраханский журналист и политтехнолог, автор передачи "Клевое место" и руководитель "Астраханского пресс-клуба". Является организатором фестиваля "Вобла", на который ежегодно приезжают рыбаки со всей страны.