Депутат Резник из Петербурга не признал вину по уголовному делу о приобретении наркотиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /ТАСС/. Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник, задержанный по уголовному делу о приобретении наркотиков, не признал вину в данном преступлении. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Резнику было предъявлено обвинение в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 228 УК РФ. Вину не признал", - говорится в сообщении.

Следователи ходатайствуют о назначении депутату домашнего ареста. Также следователи просят запретить Резнику общаться со всеми, кроме близких родственников, получать и отправлять почту, за исключением связанной с уголовным делом, и вести переговоры с использованием любых средств связи, кроме необходимости общаться с адвокатами, следователями и близкими родственниками.

В СК считают, что Резник обладает данными о личностях свидетелей и может помешать расследованию дела. Также в ходатайстве сказано о том, что обвиняемый "проявил особый цинизм, выразившийся в совершении действий, которые он никогда и ни при каких обстоятельствах не должен был совершать, игнорируя нравственное понятие о чести представителя органа законодательной власти Российской Федерации".

В четверг у Резника дома и его родственников прошли обыски, после чего его доставили на допрос в СК и задержали. Как сообщали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, у следствия появились основания для предъявления Резнику обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, Резник в Петербурге в этом году приобрел для личного потребления 18 граммов каннабиса. В официальных соцсетях депутата сообщалось, что дело связано с уголовным преследованием родственника Резника Ивана Дорофеева. Дорофеева задержали в марте этого года и заключили под стражу. По версии следствия, Дорофеев незаконно приобрел сушеные части конопли массой более 6 граммов и хранил у себя дома для продажи.