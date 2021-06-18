В КЧР погибли два человека и 12 пострадали при опрокидывании катамаранов на реке

ЧЕРКЕССК, 18 июня. /ТАСС/. Один человек погиб, еще 12 доставлены в больницу после опрокидывания катамаранов на реке Кубань в Карачаево-Черкесии, сообщил в пятницу глава региона Рашид Темрезов на своей странице в Instagram.

"Хочу сообщить о ситуации, которая складывается с туристами, совершавшими сплав по реке Кубань в Карачаевском районе. Группа туристов из 14 человек отправилась в сплав на двух катамаранах самостоятельно, не зарегистрировавшись при этом в МЧС. Во время сплава катамараны перевернулись, 12 человек выбрались, на данный момент их жизни ничего не угрожает. Они доставлены в больницу в Карачаевске для обследования. К сожалению, один турист найден погибшим, по другому незамедлительно организованы поисково-спасательные работы", - написал он.

Впоследствии спасатели обнаружили тело еще одного туриста. "Второго туриста унесло сильным течением, его уже вытащили на берег. Он найден погибшим", - сообщили ТАСС в региональном управлении по обеспечению мероприятий ГО, предупреждения и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Темрезов уточнил, что для контроля ситуации был создан оперативный штаб, на месте дежурили кареты скорой помощи. "Обращаюсь к жителям республики, к нашим гостям, туристам. Ради вашей безопасности, прошу вас обязательно регистрироваться в МЧС, если вы планируете свои маршруты, в том числе по горным рекам", - добавил он.

В поисково-спасательных работах приняли участие 12 человек, в том числе шесть водолазов Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы, шесть сотрудников ГУ МЧС России по КЧР.