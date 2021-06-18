Суд арестовал финансиста Корищенко, обвиняемого в растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Тверской суд Москвы санкционировал арест бывшего заместителя председателя ЦБ РФ Константина Корищенко, ныне завкафедрой в РАНХиГС, задержанного в рамках уголовного дела о растрате 3,2 млрд рублей Инвестбанка, который он возглавлял в 2012 году. Как уточнили ТАСС в районном суде, обвиняемый арестован на два месяца.

"Постановлением Тверского районного суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Корищенко. Срок избранной ему меры пресечения судом установлен до 16 августа", - сказала собеседница агентства. Аналогичное ходатайство следствия в отношении бизнесмена Максима Пальчуна, который также является фигурантом этого уголовного дела, суд рассмотрит в ближайшее время.

Как сообщалось ранее, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов в Москве были задержаны Константин Корищенко и индивидуальный предприниматель Максим Пальчун. Обоим предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере), По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, они являются фигурантами уголовного дела о растрате порядка 3,2 млрд рублей Инвестбанка.

Санкция статьи, вменяемой фигурантам, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Дело расследует Следственный департамент МВД России. Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает. Проректор РАНХиГС Иван Федотов заявил ТАСС, что задержание Корищенко не связано с его текущей работой в вузе.

Корищенко - российский финансист. С 2002 по 2008 год занимал пост заместителя председателя Центрального банка России, позже возглавлял Инвестбанк. В настоящее время занимает должность заведующего кафедрой в РАНХиГС.