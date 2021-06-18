Один человек погиб в результате подтоплений в Ялте

"В Ялте погибший. 1995 года рождения. Унесло потоком", - написал Крючков в информационной группе СМИ Крыма в Telegram.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с.