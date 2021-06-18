МКАД стал самой аварийной дорогой в Москве с начала года

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция совместно с ЦОДД правительства Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города. МКАД стал самой аварийной автодорогой в городе, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"По итогам анализа самой аварийной стала Московская кольцевая автодорога. Несмотря на общее снижение количества дорожных аварий на МКАДе на 6,2%, а также количества погибших и раненых в них людей на 39,4% и 12,9% соответственно, проблема безопасности остается актуальной. За пять месяцев текущего года в дорожных авариях на Московской кольцевой погибли 20 человек", - говорится в сообщении.

В ГИБДД также отметили, что второе место списка разделили Кутузовский проспект и Варшавское шоссе - в ДТП на каждой из магистралей погибли четыре человека. Замыкает тройку антирейтинга Ленинградское шоссе, где зарегистрировано три погибших.

"Основными причинами, сопутствующими данным ДТП, стали: несоответствие скорости конкретным условиям движения; переход через проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости; неправильный выбор дистанции; выезд на полосу встречного движения; остановка на магистрали в полосе движения. Управление ГИБДД города Москвы призывает всех пешеходов и автомобилистов к проявлению благоразумности при участии в дорожном движении", - сказали в пресс-службе.