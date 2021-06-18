Суд отказал следствию в избрании меры пресечения главврачу рязанской больницы

ТАСС, 18 июня. Октябрьский районный суд Рязани отказал в удовлетворении ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий главному врачу областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Людмиле Сорокиной. Ее обвиняют по делу о пожаре, в результате которого погибли три человека. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Суд отказал в избрании меры пресечения", - пояснил собеседник агентства. Согласно данным картотеки суда, 16 июня из СК РФ поступили материалы об избрании в отношении главного врача меры пресечения в виде запрета определенных действий по п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ.

Главного врача рязанской больницы Людмилу Сорокину задержали во вторник. Ей предъявили обвинение в совершении причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей трем лицам по ч. 3 ст. 109 УК РФ. После изучения материалов уголовного дела председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ходатайствовать об избрании наиболее мягкой меры пресечения обвиняемой.

Пожар в ночь на 9 июня произошел в реанимационном отделении больницы им. Н. А. Семашко, где на лечении находились пациенты с осложнениями после заражения коронавирусом. Площадь возгорания составила 15 кв. м. По данным МЧС, в результате пожара погибли три человека, восемь госпитализированы, еще 35 были эвакуированы со второго этажа. Среди пострадавших две медсестры, которые начали тушить пожар до прибытия подразделений МЧС, одна из них получила ожоги 75% тела.

По факту гибели людей СК РФ возбудил уголовное дело. 15 июня стало известно о смерти одной из пациенток, пострадавших в результате пожара.