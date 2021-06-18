Уголовное дело возбудили по факту пожара на фабрике пиломатериалов в Струнине

ВЛАДИМИР, 18 июня. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара на деревообрабатывающем производстве в Струнине Владимирской области, в результате которого пострадали два человека. Об этом в пятницу сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Следственными органами СК РФ по Владимирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ"", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 16-17 июня на деревообрабатывающем предприятии в Струнине проводились работы по капитальному ремонту. Около 18:00 17 июня на предприятии произошло возгорание, в результате которого огнем было охвачено около трех тыс. кв. метров. В результате пожара пострадали два сотрудника предприятия, которым оказывают медицинская помощь. Огнем уничтожена готовая продукция предприятия на сумму не менее 5 млн рублей.

Ранее в СК РФ сообщили, что возгорание произошло после взрыва газа. По данным регионального департамента здравоохранения, один из пострадавших получил ожоги около 70% тела. Расследование уголовного дела продолжают.