Более 900 человек ликвидируют последствия непогоды в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Более 900 человек и 162 единицы техники привлечено к ликвидации последствий непогоды и подтоплений в Крыму, планируется наращивание группировки. Об этом журналистам сообщил начальник ГУ МЧС по Республике Крым Аркадий Ожигин.

"МЧС группировка составляет 904 человека и 162 единицы техники. Планируется увеличение", - сказал Ожигин, уточнив, что в Ялте группировка составляет более 600 человек, из которых 200 от МЧС РФ.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 м/с. В результате непогоды в Ялте пострадало восемь человек, один человек погиб.