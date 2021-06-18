Полицейские возбудили уголовное дело в отношении вора в законе, связанного с Шишканом

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Следователи ГУ МВД по Московской области возбудили уголовное дело в отношении преступного авторитета Сергея Левашова по кличке Рамс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка подмосковной полиции.

"Следственной частью Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области по материалам сотрудников Главного управления уголовного розыска МВД России и Управления уголовного розыска ГУ МВД возбуждено уголовное дело в отношении одного из лидеров криминальной среды, именуемого как Рамс, по ст. 210.1 УК РФ ("Занятие высшего положения в преступной иерархии"), - сказано в сообщении пресс-службы.

"В ходе личного досмотра у злоумышленника изъят сверток с порошкообразным веществом, которое по результатам химического исследования является наркотическим средством героином. Кроме того, при осмотре автомобиля задержанного изъято удостоверение сотрудника силовых структур в звании полковника, вызывающее сомнение в подлинности", - сказано в сообщении. В отношении правонарушителя следственное управление возбудило уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции отметили, что за задержанным с 1993 года было признано высшее положение в преступной иерархии - вор в законе. "Он осуществлял координацию действий организованных групп на территории Москвы и Московской области, а также создал и поддерживал связи между ними и иными лицами, занимающими высшее положение в преступной иерархии, принимал непосредственное участие в разделе сфер преступного влияния и преступных доходов", - уточнили в ГУ МВД по Московской области.

Как рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах, Левашов связан с преступным авторитетом Олегом Шишкановым по прозвищу Шишкан. Шишканов задержан в июле 2019 года. В отношении него и его сообщников расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей находятся 17 фигурантов уголовного дела, еще пятеро объявлены в розыск и арестованы заочно. По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые сообщники причастны к похищению и убийству районного депутата Татьяны Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи. В конце октября следствие обнаружило тела Сидоровой и ее родных. По версии следствия, Шишканов, на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино.