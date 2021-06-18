{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация в Крыму после сильных ливней

Росгвардия направила в Крым спецтехнику для помощи пострадавшим от ливней

В Ялте сотрудники ОМОН "Беркут" участвуют в устранении последствий чрезвычайной ситуации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росгвардия направила в Крым технику повышенной проходимости для помощи людям, пострадавшим от ливней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

На эту тему
Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное
Потоп после аномальных дождей в Крыму.

"В Ялте сотрудники ОМОН "Беркут" Росгвардии участвуют в устранении последствий чрезвычайной ситуации, вызванной мощными ливнями. Сильные потоки воды, спускающиеся с гор, затапливают дома, подвалы и припаркованные автомобили. На помощь гражданам направлен личный состав спецподразделения территориального органа Росгвардии, а также техника повышенной проходимости", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что росгвардейцы эвакуируют пострадавших горожан, в том числе детей, которых непогода застала в дошкольных учреждениях, при помощи тросов техника Росгвардии помогает передвигаться городскому транспорту.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов, при этом вероятность выпадения осадков еще сохраняется. В городе введен режим ЧС. Кроме того, введен режим ЧС регионального масштаба в Керчи и Ленинском районе.

Теги
РоссияСитуация в Крыму после сильных ливней
Суд отправил под домашний арест депутата Резника
Он проходит по делу о незаконном обороте наркотиков
Читать полностью