Росгвардия направила в Крым спецтехнику для помощи пострадавшим от ливней

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Росгвардия направила в Крым технику повышенной проходимости для помощи людям, пострадавшим от ливней. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Ялте сотрудники ОМОН "Беркут" Росгвардии участвуют в устранении последствий чрезвычайной ситуации, вызванной мощными ливнями. Сильные потоки воды, спускающиеся с гор, затапливают дома, подвалы и припаркованные автомобили. На помощь гражданам направлен личный состав спецподразделения территориального органа Росгвардии, а также техника повышенной проходимости", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что росгвардейцы эвакуируют пострадавших горожан, в том числе детей, которых непогода застала в дошкольных учреждениях, при помощи тросов техника Росгвардии помогает передвигаться городскому транспорту.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение месячной нормы осадков за шесть часов, при этом вероятность выпадения осадков еще сохраняется. В городе введен режим ЧС. Кроме того, введен режим ЧС регионального масштаба в Керчи и Ленинском районе.