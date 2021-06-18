В Крыму отели и санатории работают в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Отели и санатории Крыма, где проходит туристический сезон, работают в штатном режиме в условиях подтоплений, произошедших в республике. Есть подтопленные средства размещения, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства курортов Крыма в пятницу.

"Ситуация во всех средства размещения на контроле. Зафиксированы подтопления некоторых средств размещения, были случаи отключения электроэнергии, которые не привели к каким-либо серьезным последствиям. Крымские отели и санатории после сильных дождей работают в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко уточнил, что связь установлена со всеми средствами размещения отдыхающих в регионе, звонки от их руководителей поступают в министерство, но серьезных сложностей в работе нет.

"Делать выводы и обсуждать вопросы восстановления будем чуть позже. Все исправим и улучшим, а красавица Ялта будет снова радовать наших гостей и крымчан", - резюмировал он.

Ранее в министерстве призвали туристов ограничить передвижения по региону, воздержаться от походов в горы, лес, морских прогулок, экскурсионным компания рекомендовано перенести экскурсии на более благоприятный период.