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Ребенок получил ожоги, упав с самоката на свежеуложенный асфальт в Москве

По словам матери мальчика, место работ не было огорожено

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мальчик упал с самоката на свежеуложенный асфальт и получил ожоги, прокуратура Москвы начала проверку. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства столицы.

"Днем 17 июня мальчик 2011 года рождения, проезжая на самокате по ул. Федора Полетаева, где происходила укладка асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени. Прокуратура Москвы проводит проверку", - говорится в сообщении.

Со слов матери мальчика, место укладки не было огорожено. Прокуратура выяснит, действительно ли меры безопасности были нарушены.

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