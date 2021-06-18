Краснов взял на особый контроль помощь пострадавшим при наводнении в Крыму

"По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокуратурой Республики Крым организовано надзорное сопровождение проводимых уполномоченными органами и организациями мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной обильными осадками в регионе. Особое внимание обращено вопросам оказания помощи пострадавшим, восстановления поврежденных жилых помещений, социальных объектов, инфраструктуры, а также вопросам транспортной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Мероприятия, находящиеся в компетенции надзорного ведомства, взяты Красновым на контроль.

Циклон над Крымом стал причиной сильных дождей в ночь на четверг и усиления северо-западного ветра. Наиболее серьезные последствия непогоды фиксируются на востоке полуострова, в частности в Керчи, где выпала почти двухмесячная норма осадков. В Ялте синоптики зафиксировали выпадение 135 мм осадков, это рекордный показатель для города с 1922 года, когда объем выпавших осадков составлял 190 мм.