В Крыму начали принимать заявки на компенсации за утраченное из-за подтопления имущество

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Власти Крыма с вечера пятницы организуют работу кол-центров, в которые могут обратиться за компенсацией жители, потерявшие имущество в результате подтопления, сообщил журналистам советник главы республики Олег Крючков.

"С 18 по 25 июня включительно с 19:00 кол-центры в населенных пунктах Крыма начинают принимать звонки (заявки) граждан, пострадавших от подтопления, и тех, чье имущество пострадало в результате чрезвычайной ситуации в зонах подтопления", - написал Крючков в информационной группе СМИ Крыма в Telegram.

Он уточнил, что предусмотрены единовременная материальная помощь в размере 10 тыс. рублей, оказание финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате - 50 тыс. рублей, при полной - 100 тыс. рублей.

"Жители должны оставаться дома и никуда не выходить в течение дня, дожидаясь комиссию. Важно: чтобы заактировать имущество, жители не должны его трогать и приводить в порядок самостоятельно до приезда рабочей группы", - добавил Крючков.

Экспертизы для автомобилистов

Власти Крыма организуют проведение бесплатных экспертиз для автомобилистов, машины которых получили повреждения при подтоплении. "По автомобилям - бесплатная экспертиза. Для фиксации ущерба. Механизмов компенсации пока нет, они вырабатываются", - написал Крючков.

Он уточнил, что до 22 июня будут определены механизмы компенсаций как для автомобилистов, так и для предпринимателей.

Переселение жителей Приозерного

По словам Крючкова, жителей поселка Приозерного под Керчью, где население оказалось подтоплено в результате сильных дождей, могут переселить. "До 22 июня все предложения по переселению жителей Приозерного. Возможно переселение всех домов", - заявил он.