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СМИ: автобус с мигрантами перевернулся на севере Мексики

По информации телеканала Televisa, травмы получили по меньшей мере 25 человек

МЕХИКО, 18 июня. /ТАСС/. Автобус, на борту которого находились 60 мигрантов из стран Центральной Америки, перевернулся в штате Тамаулипас на северо-востоке Мексики. В ДТП получили травмы по меньшей мере 25 человек, сообщил в пятницу телеканал Televisa.

Пострадавшим был оказана необходимая медицинская помощь. Состояние по меньшей мере 10 из них оценивается как тяжелое, бригады скорой помощи доставили их в больницы региона. Автобус следовал из города Тапачула в южном штате Чьяпас на границу с США.

Власти приступили к выяснению обстоятельств случившегося. По предварительным данным, водитель транспортного средства потерял управление, потому что превысил скорость.

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