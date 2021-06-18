Вода ушла с центральных улиц подтопленной Ялты

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Вода ушла с улиц в центре Ялты после подтоплений, вызванных проливными дождями, и городские службы приступили к расчистке дорог от камней, грязи и упавших деревьев.

Потоп после аномальных дождей в Крыму.

Потоп после аномальных дождей в Крыму. Главное

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Об этом сообщили журналистам в Мининформе Крыма.

"В центре Ялты сошла вода. На данный момент все силы направлены на помощь жителям и устранение последствий непогоды. Происходит откачка воды, дороги и улицы расчищаются от камней, грязи и упавших деревьев", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "в усиленном режиме работают медики региона, а также волонтеры".