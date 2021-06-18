Во Франции таможенники перехватили машину с более чем 800 тыс. фунтов стерлингов наличными

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники таможенной службы Франции обнаружили в следовавшем в Люксембург автомобиле три сумки, в которых находилось 832 тыс. фунтов стерлингов и €3,5 тыс. наличными. Как сообщило агентство AFP со ссылкой на прокуратуру Лилля, в общей сложности изъято было 50 кг наличности.

Деньги обнаружили во время рутинной проверки на дороге утром 10 июня. Водитель автомобиля, зарегистрированного в ФРГ, не оказывал сопротивления и добровольно открыл багажник, в котором правоохранители и нашли сумки с деньгами.

"Подсчет наличных занял около 12 часов и продолжался почти до часу ночи следующего дня", - приводит агентство заявление прокуратуры.

Водитель был помещен под стражу, его подозревают в трансграничном отмывании средств и совершении этого преступления в составе организованной группы. Власти Франции запросили также поддержку Европола для проведения расследования. По данным AFP, в 2020 году французская таможня перехватила €59,5 млн, которые не были должным образом задекларированы или использовались для незаконных финансовых операций.