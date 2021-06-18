Ливни в Крыму подтопили 430 придомовых территорий

"В результате большого выпадения осадков <...> в целом по республике Крым 430 придомовых территорий, из них 369 домовладений пострадали", - сказал Гоцанюк.

Он пояснил, что по состоянию на 16:00: в Керчи остаются подтопленными 162 придомовые территории, из них 115 домовладений, в Ялте - 63 домовладения, в селе Приозерное - девять. В селе Новоотрадное откачали воду в домах, ведется откачка с огородов. В Феодосии работы практически завершены, в Кировском районе идет подтопление грунтовыми водами, в Советском - откачивается вода с приусадебных участков.

Власти Крыма введут режим ЧС на территории Феодосии, Ялты и Кировского района республики, сообщил Гоцанюк. "Вчера было принято решение о введении ЧС регионального уровня в городе Керчи и Ленинском районе. Есть предложение, поскольку выпало более 30 мм осадков на территории города Феодосии, Кировского района и Ялты, тоже признать комиссией по чрезвычайным ситуациям введение чрезвычайной ситуации природного характера регионального уровня на территории этих муниципальных образований", - предложил Гоцанюк.

Глава Крыма Сергей Аксенов поддержал предложение.