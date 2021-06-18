Жители подтопленной станицы в Ростовской области получат материальную помощь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 июня. /ТАСС/. Власти окажут материальную помощь жителям Тацинской станицы Ростовской области, которую подтопило в ночь на пятницу в результате сильного дождя. Об этом сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.

"В настоящее время осадки прекратились, вода ушла. На территории станицы Тацинской работают комиссии по оценке ущерба, в ближайшее время люди смогут вернуться в свои дома. По окончании работы комиссий по оценке ущерба жители, чье имущество пострадало в результате ливня, получат материальную помощь", - говорится в сообщении.

По словам заместителя губернатора Вадима Артемова, которые приводит управление информполитики, из зоны подтопления были эвакуированы 26 человек, которые сейчас размещены у родственников и в гостиничном фонде. Специалисты экстренных служб провели работы по откачке воды, очистке территорий от мусора, перевозке жителей подтопленных домов.

Ранее в пятницу на сайте главного управления МЧС России по Ростовской области сообщалось о том, что спасатели ликвидируют последствия сильного дождя в станице Тацинской, где подтоплено 15 домов.

Накануне сильный дождь прошел в Ростове-на-Дону. Власти сообщали о 43 участках подтопления. Всего же в городе было зафиксировали более 100 происшествий, которые были вызваны непогодой.