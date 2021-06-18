Пожар на Котельнической набережной в центре Москвы потушили

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожар в отдельностоящем строении на Котельнической набережной в центре Москвы ликвидирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"В 18:34 объявлена ликвидация пожара. Происходило загорание обрештника кровли на площади 10 кв. м. Информация о пострадавших не поступала", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу на Котельнической набережной, дом 17 в отдельностоящем строении начался пожар. Пожарным оперативно удалось локализовать распространение огня. Уточняется, что горела деревянная постройка.

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при пожаре пострадал один человек. "В результате пожара, по предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.