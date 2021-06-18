Первые спасатели из Донского спасательного центра МЧС прибыли в Крым

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Спасатели из Донского спасцентра МЧС РФ прибыли в Крым, они направятся в пострадавшую от наводнения Ялту, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС.

"Первый эшелон аэромобильной группировки Донского спасательного центра прибыл на территорию Республики Крым и в данный момент направляется в Ялту", - сказали в МЧС.

В настоящий момент группировка МЧС, задействованная в ликвидации наводнения в Крыму, насчитывает 904 человека и 162 единицы техники.

Циклон над Крымом в ночь на четверг стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. В Ялте выпало более 135 мм осадков. В пятницу на полуострове также действует штормовое предупреждение о сильных дождях и ветре до 25 метров в секунду. В результате непогоды в Ялте пострадали восемь человек, один человек погиб.