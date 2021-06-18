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Пожар в частной гостинице в Серпухове потушили

Информации о пострадавших нет

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Пожар на крыше и втором этаже в частной гостинице в Серпухове ликвидирован. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

"В 19:43 объявлена полная ликвидация пожара", - сказал собеседник агентства.

Вечером в пятницу в частной гостинице "Руссо туристо" по улице Садовая, 13б на крыше начался пожар. Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что огонь также перекинулся на второй этаж здания. До прибытия пожарных здание покинули шесть человек. Информация о пострадавших не поступала.

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