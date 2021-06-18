Суд отправил под домашний арест депутата Резника

"Избрать Резнику Максиму Львовичу меру пресечения в виде домашнего ареста до 16 августа", - сказала судья Юлия Максименко.

Следователь на суде сообщил, что в СК полагают, что Резник может скрыться, мешать расследованию, поэтому его нужно отправить под домашний арест, прокурор поддержала ходатайство. Сам Резник сообщил, что "если бы он хотел скрыться - давно бы скрылся", добавив, что ранее неоднократно являлся по требованию следствия в СК и отметил, что достаточной мерой в данном случае была бы подписка о невыезде.

Защита Резника подаст жалобу на решение суда, сообщил журналистам адвокат депутата Михаил Пашинский. "Конечно, будем обжаловать", - сказал адвокат.

Он также подчеркнул, что, по мнению защиты, по делам таких категорий, как ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта"), по которой обвиняют Резника, обычно избирают меру пресечения в виде подписки о невыезде или другие меры, не связанные с лишением свободы.

Адвокат Резника отметил, что мера пресечения, связанная с лишением свободы, ограничит депутата в возможностях заниматься своей деятельностью. Защитник также отметил, что за Резника подписали поручительство десятки людей, в том числе спикер петербургского парламента Вячеслав Макаров, ряд действующих депутатов Заксобрания Петербурга, режиссер Александр Сокуров, историк Лев Лурье и другие. Также адвокат предлагал суду отпустить Резника под залог в 500 тыс. рублей.

В четверг у Резника дома и его родственников прошли обыски, после чего его доставили на допрос в СК и задержали. Как сообщали в Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу, у следствия появились основания для предъявления Резнику обвинения по ч. 1 ст. 228 УК РФ ("Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств"). Она предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.

По версии следствия, Резник в Петербурге в этом году приобрел для личного потребления 18 грамм каннабиса. В официальных соцсетях депутата сообщалось, что дело связано с уголовным преследованием родственника Резника Ивана Дорофеева. Дорофеева задержали в марте этого года и заключили под стражу. По версии следствия, Дорофеев незаконно приобрел сушеные части конопли массой более 6 граммов и хранил у себя дома для продажи.