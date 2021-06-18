В Ялте подтоплены 13 гостиниц

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Тринадцать гостиниц подтопило в результате ливней в городе-курорте Ялте, из двух отелей пришло эвакуировать туристов. В городе серьезно повреждены пляжи, сообщается на официальной странице правительства Крыма в социальных сетях.

"В Ялте подтоплены 13 средств размещения. Из двух наиболее пострадавших отелей в центре Ялты туристы эвакуированы. От стихии серьезно пострадали пляжи региона", - говорится в сообщении.

Как уточнила в своем аккаунте мэр Ялты Янина Павленко, туристы эвакуированы из гостиниц "Бристоль" и "Ореанда". "Ущерб городу нанесен колоссальный. Работаем по каждому направлению. Ситуация сложная - полностью наладить электричество Большой Ялты и водоснабжение можно будет только завтра. Работу общественного транспорта постепенно восстанавливаем. Но в силу того, что грязевыми потоками смыло большинство люков, которые в основном находятся на дорогах, просьба ко всем - ограничить передвижение на личном транспорте (особенно в центре города), По-прежнему прошу всех по возможности оставаться дома", - отметила она.