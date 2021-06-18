Участника несогласованной акции в Краснодаре осудили условно за инцидент у памятника

КРАСНОДАР, 18 июня. /ТАСС/. Ленинский районный суд в Краснодаре приговорил к двум годам условного срока по статье о хулиганстве жителя Белгородской области Владимира Егорова, который забрался на памятник казакам в Краснодаре в ходе несогласованной акции в январе, сообщили журналистам в пресс-службе Краснодарского краевого суда в пятницу.

В начале февраля пресс-служба УМВД по Краснодару сообщала о завершении расследования уголовного дела по статье о хулиганстве в отношении мужчины, оголившего ягодицы, забравшись на памятник "Казакам основателям", расположенный возле здания администрации Краснодарского края, на время следствия он находился под подпиской о невыезде. Фигурантом дела является 33-летний приезжий из Белгородской области, который, по версии полиции, в ходе несогласованной акции 23 января в Краснодаре, находясь на улице Красной в общественном месте, грубо нарушил общественный порядок, выразив неуважение к обществу.

"Ленинским районным судом г. Краснодара рассмотрено уголовное дело, возбужденное в отношении жителя краевой столицы 1987 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство, т. е. грубое нарушение общественного порядка, совершенное по мотивам политической ненависти, по мотивам ненависти к какой-либо социальной группе). Рассмотрев материалы дела, суд признал Егорова виновным в совершении инкриминируемого преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно", - говорится в сообщении пресс-службы.

Подсудимый в ходе заседаний не признал свою вину. "Никакой ненависти ни к какой социальной группе я никогда не испытывал и не выражал", - сказал Егоров. Его адвокат Алексей Аванесян отметил, что Егоров ранее признал свою вину в совершении административного правонарушения, квалифицированного как мелкое хулиганство, протокол о котором был в отношении него также составлен ранее, за совершение административного правонарушения он публично извинился.

Заместитель атамана Кубанского казачьего войска Василий Горбань обратил внимание, что памятник, где произошел инцидент, - "это главная святыня Кубанского казачьего войска, его визитная карточка", действия подсудимого являются выражением пренебрежения в адрес народа и действующей власти, он пояснил, что принесенные ранее подсудимым извинения не приняты, казачество настаивает на наказании в виде лишения свободы.

В ГУ МВД России по Краснодарскому краю ранее сообщали, что по итогам несогласованных акций 23 января были составлены 225 протоколов о совершении административных правонарушений, после несанкционированных акций 31 января - 78 протоколов.