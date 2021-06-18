Полиция проводит проверку после избиения победительницы шоу "Пацанки" в Москве

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции начали проверку после сообщения об избиения победительницы телешоу "Пацанки" Татьяны Бурой в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестные на 1-й Миусской улице в районе дома 20, строение 2, избили победительницу шоу "Пацанки" Татьяну Бурую. В результате происшествия девушка была госпитализирована в ГКБ им. Боткина. Полиция по данному факту проводит проверку", - сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС уточнил, что инцидент произошел 12 июня. Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб мягкий тканей головы.

Татьяна Бурая является участницей второго сезона телепроекта "Пацанки", где она одержала победу.