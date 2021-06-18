В Москве возбуждено 24 уголовных дела по фактам сбыта поддельных сертификатов о вакцинации

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона и мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Проводятся проверки по выявлению фиктивных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Оперативно-разыскные мероприятия направлены на пресечение фактов организации, изготовления и сбыта фиктивных справок об отсутствии коронавирусной инфекции и поддельных сертификатов о вакцинации на территории Московского региона. В настоящее время возбуждено 24 уголовных дела, из которых 23 - по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", 1 - по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Из них 3 уголовных дела направлены в суд", - сказали в пресс-службе.

Так, в главке рассказали, что на севере Москвы в ходе проверочной закупки была задержана женщина, которая за 5 тыс. рублей продала сертификаты о вакцинации против коронавируса. Специалисты установили, что документы поддельные. "Аналогичный факт выявлен на юге-востоке столицы. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по юго-востоку Москвы выявлен факт продажи справки и сертификата, которые были заверены печатями одной из столичных поликлиник. Однако при проверке информации установлено, что приобретенные документы являются фиктивными и в лечебном учреждении не выдавались", - добавили в полиции.

Кроме того, также на северо-востоке столицы выявлен факт продажи справки о вакцинации от коронавирусной инфекции. Полицейские задержали мужчину, который выполнял функции курьера. У него были обнаружены аналогичные документы на различные имена. В результате дальнейших мероприятий сотрудники полиции установили гражданина, который дал признательные показания в изготовлении и сбыте сертификатов о вакцинации. В настоящее время ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в Бабушкинский районный суд Москвы.

Ранее МВД России уже предупреждало об уголовной ответственности за поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, несколько уголовных дел уже расследуются.

В среду главный санитарный врач Москвы обязала провести вакцинацию 60% работающих горожан. Речь идет о сотрудниках предприятий, работающих в сферах торговли, услуг, общественного питания, ЖКХ, транспорта, образования, здравоохранения, соцзащиты, а также салонов красоты, фитнес-клубов, театров, кинотеатров, концертных залов и так далее. Московская область также объявила обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.