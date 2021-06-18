Бывшего директора школы подозревают в попытке совращения подростка на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 18 июня. /ТАСС/. Бывшего директора школы задержали в Благодарненском городском округе Ставрополья по подозрении в склонении к интиму девушки-подростка. В образовательном учреждении работает специальная комиссия, сообщил в пятницу глава округа Александр Теньков.

"Следствие обнародовало информацию о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в совершении преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Особую тревогу вызывает тот факт, что речь идет о бывшем директоре школы. <...> Сейчас в школе работает комиссия, которая досконально изучит все обстоятельства этого дела. Члены комиссии встретятся с каждым сотрудником, который работал со школьниками, с родителями", - написал он на своей странице в Instagram.

В следственном управлении СК РФ по региону журналистам сообщили, что 35-летний мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"). "Следствием установлено, что в мае текущего года подозреваемый заставлял 15-летнюю девочку вступить с ним в сексуальные отношения, обещая ей оказать материальную помощь", - пояснили в следственном управлении.

Глава округа сообщил, что мужчина уже не работает в школе села Алексеевского. "Бывший директор, попавший под следствие, уволился по собственному желанию еще до появления в СМИ сообщений об инциденте. <...> Несомненно, мы сделаем выводы из данной ситуации, а наше внимание к детям и тем, кто с ними работает, будет усилено", - написал Теньков.

Подозреваемый в настоящий момент задержан, в суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, расследование продолжается.