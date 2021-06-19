Мэр Ялты объявила о закрытии всех достопримечательностей на три дня из-за подтопления

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июня. /ТАСС/. Власти Крыма закроют доступ ко всем достопримечательностям Ялты на три дня, чтобы навести порядок в курортном регионе после подтоплений, сообщила в пятницу ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

"Министерство курортов и туризма закрыло все объекты культурного наследия для показа на завтра [субботу], послезавтра и понедельник", - сказала Павленко.

Она также призвала всех предпринимателей, которые организуют экскурсионную деятельность на территории Большой Ялты, в ближайшие дни ограничить доступ туристов. "Это необходимо, чтобы мы могли максимально навести порядок на улицах", - пояснила Павленко.

Подтопление домов в Кореизе

Сложная обстановка наблюдается в настоящее время в поселке городского типа Кореиз в составе Ялты, где продолжается подтопление домов, в случае необходимости население будут эвакуировать, сообщила Павленко.

"С министром ЖКХ и начальником Главного управления МЧС [Крыма] на месте. Сложная обстановка в Кореизе. Вода не уходит. Подтопление домов с обрушением грунта и повреждением стены одного из частных домов", - написала она.

Павленко попросила местных жителей быть на связи с оперативными службами. "Если потребуется - будем эвакуировать людей", - отметила глава Ялты.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра. Объявлен режим ЧС регионального масштаба. Подтоплена Керчь и соседние районы на востоке полуострова. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, где выпало более 135 мм осадков. По словам мэра города Янины Павленко, такая серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков. В результате подтопления погиб один человек, пострадали 11. Только в Ялте эвакуировано более 300 человек.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается электро- и водоснабжение, а также подача газа. Вода в самой Ялте сошла с улиц ближе к вечеру.